Datenschutz-Information – ÖAMTC Shop

I. Click & Collect

Beschreibung der Datenverarbeitung

Die ÖAMTC Betriebe [1] verarbeitet Ihre im Reservierungsformular bekannt gegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Reservierungsanfrage und gibt sie zu diesem Zweck auch an zuständige ÖAMTC Organisationen (siehe Auflistung unten) weiter.

Zuständige ÖAMTC Organisationen:

Unternehmen Anschrift Automobil- und Touringclub Tirol (ATT) – Betriebe-Gesellschaft m.b.H. 6020 Innsbruck, Andechsstraße 81 KATC-Betriebe Gesellschaft m.b.H. 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Alois-Schader-Straße 11 OÖAMTC – Betriebe Gesellschaft m.b.H. 4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 60 SAMTC-Betriebe Gesellschaft m.b.H. 5020 Salzburg, Alpenstraße 102-104 auto-touring Handelsges.m.b.H 8020 Graz, Alte Poststraße 161 VATC-Betriebe Gesellschaft m.b.H. 6850 Dornbirn, Untere Roßmähder 2

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten erfolgen ausschließlich auf Basis Ihrer Reservierungsanfrage.

Speicherort und -dauer

Die Daten werden auf Servern des ÖAMTC [2]für die Dauer Reservierungszeit gespeichert und danach gelöscht.

II. Direktversand

Als Mitglied des ÖAMTC [2] sowie seiner Landesvereine [3-8] haben Sie die Möglichkeit, Clubartikel online per Direktversand zu erwerben.

[1] ÖAMTC-Betriebe Gesellschaft m.b.H., 1030 Wien, Baumgasse 129

[2] Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC), 1030 Wien, Baumgasse 129

[3] Automobil- und Touringclub Tirol (ATT) – Landesorganisation des ÖAMTC, 6020 Innsbruck, Andechsstraße 81

[4] Kärntner Automobil- und Touring Club (KATC oder ÖAMTC Kärnten), 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Alois-Schader-Straße 11

[5] Oberösterreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring-Club, abgekürzt „OÖAMTC“ oder „ÖAMTC Oberösterreich“, Landesorganisation des ÖAMTC, 4020 Linz, Wankmüllerhofstraße 60

[6[ Salzburger Automobil-, Motorrad- und Touring Club (SAMTC), 5020 Salzburg, Alpenstraße 102-104

[7] Steiermärkischer Autormobil- und Motorsportklub (STAMK), Landesorganisation des ÖAMTC, 8020 Graz, Alte Poststraße 161

[8] VATC Vorarlberger Auto-Touring-Club, ÖAMTC Vorarlberg, 6850 Dornbirn, Untere Roßmähder 2

Im Zusammenhang mit dem Clubartikel Online-Shop verarbeiten die ÖAMTC Betriebe GmbH sowie die jeweilige Landesorganisationen des ÖAMTC Ihre personenbezogenen Daten als gemeinsame Verantwortliche im Sinn von Artikel 26 DSGVO. Ihre primäre Anlaufstelle für datenschutzrechtliche Fragen ist die ÖAMTC-Betriebe Gesellschaft m.b.H.

Verantwortlichkeit

Für die Datenverarbeitung verantwortlich sind:

Datenarten

Im Rahmen des Clubartikel Online-Shops werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:

Clubkartennummer

Daten zur Person (Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum)

Adress- und Kontaktdaten

Bank- und Zahlungsdaten

Bestellinformation

Korrespondenz

Wir benötigen die von Ihnen angegebenen Daten, um den Kauf über den Online-Shop für Sie abzuwickeln. Wenn Sie uns diese Daten nicht bereitstellen, können wir unsere Leistungen nicht für Sie erbringen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling erfolgt nicht. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck verarbeiten als den, für den wir diese Daten erhoben haben, würden wir Ihnen diesen anderen Zweck umgehend bekanntgeben.

Zweck der Datenverarbeitung

Die Daten werden im Zusammenhang mit dem Clubartikel Online-Shop zu den nachstehenden Zwecken verarbeitet:

Abwicklung und Bearbeitung Ihrer Bestellung

Rechnungslegung und Zahlungsverwaltung, einschließlich Mahnwesen

Abwicklung und Dokumentation von Feedback und Retouren

Weitergabe von Daten

Sofern dies zur Leistungserbringung erforderlich ist, geben die verantwortlichen Stellen (Punkt II.) bestimmte Daten von Ihnen an Dritte, wie insbesondere an Versanddienstleister, Transportunternehmen, Inkassounternehmen sowie IT-Dienstleister im notwendigen Umfang weiter. Soweit es erforderlich ist, können Ihre Daten auch an einen oder mehrere der folgenden Kategorien von Empfängern übermittelt werden: Banken, Rechtsvertreter, Wirtschaftstreuhänder, Wirtschaftsprüfer, Gerichte, zuständige Verwaltungsbehörden, Fremdfinanzierer, Vertrags- und Geschäftspartner, Versicherungen, Statistik Österreich.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung des mit Ihnen im Onine-Shop geschlossenen Vertragsverhältnisses bzw. beruht auf einer gesetzlichen Grundlage im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung.

Speicherort und -dauer

Der Clubartikel Online-Shop wird auf der Webseite des ÖAMTC [2](siehe Punkt I.) betrieben. Die Daten werden auf dessen Servernfür die Dauer der Abwicklung Ihrer Bestellung gespeichert. Nach Abwicklung der Bestellung die Daten für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (BAO) 7 Jahre lang archiviert.

Gemeinsame Anlaufstelle

ÖAMTC Betriebe GmbH

Baumgasse 129, 1030 Wien.

E-Mail-Adresse: datenschutz@oeamtc.at

III. Ihre Rechte

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden Daten sowie auf Berichtigung und Löschung der Daten. Sie können ferner die Datenverarbeitung einschränken lassen und Widerspruch dagegen erheben sowie die Übertragung der von Ihnen bereit gestellten Daten an andere Verantwortliche verlangen und erteilte Einwilligungen jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf lässt die Rechtmäßigkeit der bisher aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung unberührt.

Sie können Ihre Rechte schriftlich oder per E-Mail an ÖAMTC Betriebe GmbH, Datenschutz, Baumgasse 129, 1030 Wien, E-Mail-Adresse: datenschutz@oeamtc.at ausüben. Darüber hinaus haben Sie das Recht, bei Bedenken gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen. Bitte kontaktieren Sie uns vorher, in den allermeisten Fällen lassen sich Unklarheiten in einem direkten Gespräch lösen.