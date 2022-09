Sardinien & La Maddalena

1.Tag: Flug von Wien nach Olbia und Transfer in Ihr Hotel an der Costa Smeralda.

2.Tag: Genießen Sie einer der schönsten Küstenstraßen Italiens bei Ihrem heutigen Halbtagesausflug entlang der mondänen Costa Smeralda. Sie passieren bizarre Granitklippen, weiße Sandstrände und haben dabei ständigen Blick auf das smaragdblaue Meer. Sie halten im wunderschönen Ort Porto Cervo, dem Treffpunkt des Jet-Set, und Baia Sardinia, einem kleinen Fischerort.

3.Tag: Der heutige Tagesausflug führt Sie zunächst zur Grotta di Nettuno, einer Tropfsteinhöhle, die zu den faszinierendsten Naturwundern der Insel zählt. Am Nachmittag entdecken Sie die Korallenküste mit dem malerischen Hafenort Alghero. Die ehemalige spanische Kolonie ist von einer dicken Mauer umgeben und verströmt bis heute katalanisches Flair. Am Rückweg halten Sie an der schönen Abteikirche Santissima Trinita di Saccargia.

4.Tag: zur freien Verfügung. Optional können Sie einen Ausflug in die ursprüngliche Bergwelt Sardiniens unternehmen. Inkl. rustikalem Mittagessen auf sardische Art.

5.Tag: Vom Hafenort Palau setzen Sie mit der Fähre über zur Insel La Maddalena. Sie erkunden die Altstadt und umrunden entlang der Panoramastraße die Insel, die mit ihren weißen Sandstränden und dem smaragdgrünen Meer bezaubert. Zurück auf Sardinien entdecken Sie noch die prähistorische Ausgrabungsstätte Nuraghe La Prisgiona.

6.Tag: Am Vormittag fahren Sie durch die wunderbare Landschaft der Gallura. Angekommen in der Stadt Tempio Pausania erkunden Sie die Altstadt mit der Basilika San Pietro und der Rosenkranzkirche. Am Nachmittag sehen Sie die altgenuesische Stadt Castelsardo, die wie ein Adlernest an einem Felsen klebt. Zum Abschluss entdecken Sie noch den "Elefantenfels", ein durch Verwitterung geformter Felsbrocken.

7.Tag: Zur freien Verfügung.

8.Tag: Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



