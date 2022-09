Äolische Inseln

1. Tag: Anreise

Flug von Wien nach Catania. Am Flughafen heißt Sie Ihre örtliche Reiseleitung herzlich willkommen. Danach erfolgt der Transfer nach Milazzo an die Nordküste Siziliens. An-schließend bringt Sie eine Schnellfähre nach Lipari, der größten der Äolischen Inseln. Bei einem Spaziergang vom Hafen zum Hotel entdecken Sie das malerische Hafenstädtchen Lipari und die engen Gässchen (ihr Gepäck wird trans-portiert). Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

2. Tag: Halbtagesausflug Insel Lipari

Nach dem Frühstück haben Sie Zeit, um den Ort Lipari eigenständig zu erkunden. Am Nachmittag erkunden Sie bei einer geführten Rundfahrt die Insel. Beim Aussichtspunkt Quattrocchi bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die Nachbarinsel Vulcano. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

3. Tag: Insel Panarea – Feuerstraße des Stromboli

Der Vormittag steht für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen im Hotel nehmen Sie Kurs zur Feuerstraße des Stromboli. Unterwegs halten Sie in Panarea, wo im Sommer viele Yachten des Jet-Sets ankern. An der Cala di Junco, einer der schönsten Badebuchten des Archipels, gehen Sie für kurze Zeit vor Anker und haben Zeit für einen Sprung ins klare Wasser. Im Hauptort der Insel Porto di San Pietro haben Sie etwas Freizeit um eine erfrischende Granita oder einen kleinen Espresso zu genießen. Am Nachmittag fahren Sie dann Richtung Stromboli, wo Sie einen kurzen Landgang unternehmen. Anschließend umfahren Sie den kleinen Strombolicchio und gelangen mit dem Schiff zur Nordseite der Insel. In sicherer Entfernung können Sie, sofern der Lavafluss stark genug ist, die rauchende und dampfende Lavafontäne ("Feuerstraße") des aktiven und rund 900 Meter hohen Vulkans sehen. Späte Rückkehr nach Lipari. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

4. Tag: Zur freien Verfügung oder Halbtagesausflug "Die Kostbarkeiten Liparis" (nicht inkludiert)

Genießen Sie die Annehmlichkeiten des Hotels oder unternehmen Sie heute einen Halbtagesausflug zum Weingut Castellaro mit Führung und Verkostung von fünf ausgezeichneten Weinen, Holzofenbrot und Kapernpastete. Ein kleiner Spaziergang zu den stillgelegten Caolino-Steinbrüchen und der Kapelle Chiesa Veccia, die einen schönen Ausblick zur Insel Salina bietet, beendet den Ausflug. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

5. Tag: Die Inseln Filicudi und Alicudi

Heute fahren Sie mit dem Motorboot zur Insel Filicudi und umrunden diese. Sie sehen dabei den bekannten 71 Meter hohen Kletterfelsen "La Canna". In Alicudi gehen Sie von Bord und können den kleinen Ort entdecken. Da es hier so gut wie keine Autos gibt übernehmen Esel den Transport von Gütern und Personen über die teils steilen Treppen. Am späten Nachmittag erfolgt die Rückfahrt nach Lipari. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

6. Tag: Zur freien Verfügung oder Insel Salina (nicht inkludiert)

Am heutigen Tag entdecken Sie die äolische Garteninsel Salina. Mit der Fähre gelangen Sie zur "Insel der Kapern", die in ganz Italien bekannt sind. Sie besuchen in Vadichiesa die kleine Kirche der Madonna del Terzito und fahren nach Pollara, ein alter Krater mit bekannter Badebucht. Anschließend fahren Sie nach Lingua, mit dem kleinen Salzsee, und nach Santa Marina Salina, wo Sie zwei Kirchen besichtigen. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

7. Tag: Insel Vulcano

Mit dem Motorboot gelangen Sie zur Insel Vulcano. Die Insel begeistert mit schwarzen Stränden und landschaftlicher Schönheit. Die Schiffsfahrt führt Sie vorbei an der Halbinsel Vulcanello, zur "Pferdegrotte" und dem "Venusschwimmbad" (La piscina di Venere) bis zur kleinen Ansiedlung Gelso (kurzer Aufenthalt – wetterabhängig). In Porto de Levante haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Hier bietet sich die Möglichkeit in den natürlichen Fangoquellen zu baden (wenn geöffnet ca. 8,- Eintritt) oder die Insel bei einer kleinen Wanderung zu erkunden. Nächtigung im Hotel Tritone od. ähnl. auf Lipari.

8. Tag: Abreise

Heute Morgen heißt es Abschied nehmen von Lipari. Mit der Schnellfähre geht es zurück nach Milazzo und mit dem Bus zum Flughafen Catania. Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Flugesellschaft": "OS",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "IT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "IT",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "PRIM",

"Zielflughafen": "CTA",

"VerpflegungsText": "7 x Frühstück, 1 x Mittagessen, 6 x Abendessen"

}}