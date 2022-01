Alpe Adria Radtour

1. Tag: Anreise

Individuelle Anreise nach Villach und Check-in im Hotel. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung. Erkunden Sie die bezaubernde Altstadt von Kärntens Radlerhauptstadt.

2. Tag: Villach – Tarvis/Camporosso, ca. 37 – 40 km

Entlang der Gail radelnd verabschieden Sie sich bald von Österreich und begrüßen Italien. Die Grenzstadt Tarvis liegt im Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien und bildet das Zentrum des Kanaltals. Genießen Sie friulanische Spezialitäten in einem der zahlreichen Restaurants in dem beliebten Wintersportort.

3. Tag: Tarvis/Camporosso – Moggio Udinese/Carnia, ca. 50 – 60 km

Der Alpe-Adria Radweg führt nun auf aufgelassenen Bahntrassen durch die wunderschönen friulanischen Alpen mit einer intakten, unberührten Natur und ausgedehnten Wäldern. Entdecken Sie Venzone mit seiner wechselvollen Geschichte am besten bei einem Bummel durch die sehenswerte Altstadt.

4. Tag: Moggio Udinese/Carnia – Udine, ca. 50 – 60 km

Der Wein bestimmt die heutige Etappe. Hügel voller Weinreben säumen Ihren Weg und laden zum Verkosten des einen oder anderen Tropfens ein. Das von venezianischen Einflüssen geprägte Udine strahlt Ruhe und Besonnenheit aus. Bei einem Kaffee auf der „Piazza“ oder während eines Bummels durch die Innenstadt können Sie bedeutende Bauten der späten Gotik und Renaissance bewundern.

5. Tag: Udine – Grado, ca. 55 – 60 km

Begleitet von der Brise des Scirocco gleiten Sie vorbei an Schilflandschaften und Wasserkanälen und gelangen über die UNESCO Weltkulturerbestätte Aquileia in die historische Fischerstadt Grado, einem der beliebtesten Badeorte an der Adria.

6. Tag: Ruhetag am Meer oder Kulturtag Aquileia

Sie haben heute die Wahl: es bietet sich ein Besichtigungstag auf den Spuren der Römer in Aquileia, dem „zweiten Rom“ an oder ein entspannender Tag am Meer, den Sie im Liegestuhl am kilometerlangen Strand von Grado genießen können.

7. Tag: Grado – Triest, ca. 65 km

Einem atemberaubend schönen Küstengebiet folgend radeln Sie Ihrem Ziel, der ehemaligen Habsburgerstadt Triest, entgegen. Das prächtige Schloss Miramare lädt zu einem Besuch ein, bevor Sie in die alte Hafen- und Handelsstadt einfahren.

8. Tag: Abreise

Individuelle Heimreise oder Rücktransfer von Triest nach Villach.



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "",

"Rueckflug": "",

"Land": "AT",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "50",

"SchlReise": "AR",

"SchlZiel": "AT",

"VaReiseart": "",

"Veran": "KÄRNTNER",

"Zielflughafen": "",

"VerpflegungsText": "Frühstück"

}}