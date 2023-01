Andalusien

Die zweitgrößte Region Spaniens ist ein ideales Reiseziel für alle, die Erholung, Kulinarik und Kultur in einer Reise verbinden wollen. Erleben Sie auf einer 8-tägigen Rundreise einige der schönsten Orte im Süden Spaniens - entspannen Sie an der Costa del Sol, lassen Sie sich im maurischen Palast der Alhambra in Granada in längst vergangene Zeiten entführen und entdecken Sie die Wiege der Zivilisation in Cádiz, einer der ältesten Städte Europas!