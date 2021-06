Fähren nach Griechenland

Fährreisen mit höchstem Komfort

Wenn sich An- und Rückreise nach Erholung anfühlen, dann reisen Sie sicher mit Superfast Ferries oder ANEK Lines. Denn die Fähren der beiden Rederei lassen nahezu keine Wünsche offen. Vom Sonnendeck aus genießen Sie Ihre Fährüberfahrt zwischen Griechenland und Italien bei mediterraner Seeluft, können Sie sich im oder am Swimmingpool erholen, das Nachtleben in Disco, Bar oder Kasino genießen oder Ihre Shoppinglust in den On-Board Shops stillen. Mehrere Restaurants sorgen mit mediterranen und internationalen Köstlichkeiten für kulinarische Genüsse.

Die Unterbringung an Bord der Fähren erfolgt ganz nach Ihren Wünschen in den öffentlichen Innen- und Außenbereichen an Deck des Schiffes, bequem auf Schlafsesseln oder in Liegeräumen oder ganz privat in den Innen- und Außenkabinen der Fähre, angefangen von den Standard Kabinen bis hin zur Luxuskabine. Darüber hinaus bietet der Anbieter von Fährreisen auf seinen Schiffen auch rollstuhlgerechte Kabinen sowie Kabinen, in denen die Mitnahme von Haustieren erlaubt ist.

Hier geht es zur Buchungsplattform von ÖAMTC FÄHREN