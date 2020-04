ÖAMTC Fahrtechnik: Betrieb wird mit 1. Mai 2020 wieder aufgenommen

Nach dem wochenlangen Corona-Lockdown wird der Betrieb in allen acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren ab 1. Mai 2020 wieder aufgenommen. Unter Einhaltung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen können Fahrsicherheitstrainings wieder absolviert und bereits gebuchte Kurse, die aufgrund der Schließung nicht durchgeführt werden konnten, nachgeholt werden. Das Unternehmen hat für den Wiedereinstieg in den Betrieb ein umfassendes Maßnahmenpaket definiert, welches strengere Hygiene- und die nötigen Sicherheitsmaßnahmen enthält. Teilnehmer und Besucher sowie Mitarbeiter müssen sich bis auf Weiteres an folgende Regeln halten:

* Alle Trainingsräume und Materialien wie z. B. Funkgeräte sowie die Leihfahrzeuge werden mehrmals täglich von den Mitarbeitern der ÖAMTC Fahrtechnik desinfiziert. Zudem stehen in allen Zentren für Teilnehmer Desinfektionsmittel in Form von Handspendern zur Verfügung.

* Eine vorbereitete Sitzordnung in den Seminarräumen garantiert einen Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Kursteilnehmern.

* Verstärkt sollen Trainingsinhalte an der frischen Luft absolviert werden. Außerdem werden die Restaurants in den Zentren aufgrund der COVID-19 Bestimmungen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

* In allen Gebäuden und Räumen besteht eine Mundschutztragepflicht. Teilnehmern wird empfohlen, ihren eigenen Mundschutz sowie Handschuhe mitzubringen. Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch einen Mundschutz kostenlos. Bei Ladungssicherungskursen sind eigene Arbeitshandschuhe mitzubringen.

* Für alle Zweirad-Trainings muss eine eigene wetterfeste Motorradbekleidung mitgebracht werden. Eigene Helme sind empfehlenswert. Falls ein Leihhelm benötigt wird, stehen Einwegunterziehhauben zur Verfügung.

Zudem fanden in sämtlichen ÖAMTC Fahrtechnik Zentren umfangreiche Instandhaltungsarbeiten statt. "Das Auto ermöglicht gerade in der jetzigen Situation individuelle Mobilität und bietet, sofern die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, Sicherheit vor dem Virus. Wir haben die Zeit des Corona-Lockdown genutzt, um unsere Zentren instand zu setzen und notwendige Arbeiten auf den Pisten vorzunehmen. Unsere Teilnehmer können sich nun wieder für eine sichere Fahrt im Straßenverkehr vorbereiten", erklärt Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik und er fügt hinzu: "Der Asphalt und die Beläge der Pisten, die Pistenbewässerung und die Düsen der Wasserhindernisse wurden in allen Zentren während der Zeit der Schließung laufend gewartet und für den Tag der Wiederaufnahme des Kursbetriebs einsatzbereit gemacht."

Motorrad-Trainings als Vorbereitung auf die Saison

Ein Fahrtechnik-Training in einem der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren verleiht Bikern Sicherheit. Ab 1. Mai 2020 können Warm-Ups, aber auch Aktiv Trainings für Motorradfahrer wieder absolviert werden. "In unserem Training perfektioniert man das optimale Handling des Bikes. Egal ob Kurven-, Blick- oder Bremstechnik – jeder Teilnehmer gewinnt fahrerische Sicherheit", erklärt Studener. Motorradfahrer haben die Möglichkeit, spezielle Förderungen für Fahrsicherheits- und Technik-Trainings zu beantragen. Mehr Informationen unter: www.oeamtc.at/fahrtechnik/motorrad/landesfoerderungen-fuer-motorradfa hrer

Führerschein - Mehrphasen-Teilnehmer können Kurse umbuchen

Alle Teilnehmer, die ihre bereits gebuchten und bezahlten Trainings aufgrund der aktuellen Situation nicht absolvieren konnten, können diese ab nächster Woche nachholen. Bereits geleistete Zahlungen werden selbstverständlich angerechnet. Es wurde die Anzahl an Mehrphasen Trainings Pkw und Motorrad in allen acht Fahrtechnik Zentren Österreichs erhöht, sodass Trainings-Rückstaus für alle Führerscheinneulinge möglichst kurzfristig abgearbeitet werden können. Termine ab dem 1. Mai 2020 können, wie üblich, unter www.fahrtechnik.at online gebucht werden.