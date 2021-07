Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Betrieb von Ladestationen Dritter (ÖAMTC ePower.Business)

8.1. ÖAMTC-Betriebe GmbH ist berechtigt, laufende Services monatlich, quartalsweise oder jährlich abzurechnen, sowie die Abrechnung einmaliger Lieferungen/Leistungen nach deren Erbringung vorzunehmen. Die monatlichen Tarife für laufende Services fallen für jeden begonnenen Monat an. ÖAMTC-Betriebe GmbH wird für Gutschriftsbeträge monatlich Gutschriften ausstellen.

8.2. Beginn der Verrechnung der laufenden Kosten ist ab Inbetriebnahme der Ladestation. Der volle monatliche Tarif wird verrechnet, falls die Inbetriebnahme mindestens 10 Tage vor Monatsende erfolgt. Bei Inbetriebnahme weniger als 10 Tage vor Monatsende wird der monatliche Tarif erst ab dem Folgemonat verrechnet. Die Verrechnung der Hardware erfolgt nach Versendung dieser. Die Rechnungen sind 14 Tage nach Erstellung fällig, es sei denn im Angebot sind andere Konditionen vereinbart.

8.3. Dem Auftraggeber steht als Zahlungssystem die Zahlung mittels Überweisung zur Verfügung. Über die Einbindung weiterer Zahlungssysteme (z.B. SEPA-Lastschrift und/oder Abbuchung von der Kredit/Debitkarte) wird ÖAMTC-Betriebe GmbH zeitgerecht informieren. Zahlungen des Auftraggebers werden ungeachtet ihrer Widmung immer auf die zuerst fälligen Verbindlichkeiten angerechnet. ÖAMTC-Betriebe GmbH wird allfällige nicht durch Aufrechnung getilgte Gutschriftsbeträge binnen 30 Tagen nach Ausstellung der Gutschrift auf eine vom Auftraggeber bekannt zu gebende Bankverbindung einer österreichischen Bank zur Anweisung bringen.

8.4. ÖAMTC-Betriebe GmbH ist berechtigt, Vorauszahlung in angemessener Höhe zu verlangen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen könnte. Die Beweislast dafür, dass der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen kann, trifft den Auftraggeber selbst. Wenn über das Vermögen des Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist ÖAMTC-Betriebe GmbH jedenfalls berechtigt, Vorauszahlung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung beträgt mindestens das Entgelt für einmalige Leistungen/Lieferungen, zuzüglich für laufende Services die von ÖAMTC-Betriebe GmbH einzuschätzenden Entgelte für einen Zeitraum von drei Monaten, es sei denn, im Angebot wurden abweichende Bedingungen vereinbart. Leistet der Auftraggeber keine Vorauszahlung, ist ÖAMTC-Betriebe GmbH berechtigt, Sicherheit in gleicher Höhe zu verlangen (zB in Form einer bis zumindest drei Monate nach dem jeweiligen Ende des Einzelvertrags (Bestellung) gültigen, abstrakten / nichtakzessorischen sowie unwiderruflichen Bankgarantie eines österreichischen Kreditinstituts, lautend auf die ÖAMTC-Betriebe GmbH und auf deren allfällige Rechtsnachfolger). ÖAMTC-Betriebe GmbH kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald der Auftraggeber mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. ÖAMTC-Betriebe GmbH wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen erforderlich ist. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Sicherheit binnen zwei Wochen wieder in der von der ÖAMTC-Betriebe GmbH vorgegebenen angemessenen Höhe aufzufüllen. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre Voraussetzungen weggefallen sind. Jedenfalls ist die Sicherheit zurückzugeben, sobald beim Auftraggeber während eines Jahres kein Zahlungsverzug in allen Geschäftsbeziehungen zwischen den Partnern aufgetreten ist sowie bei Beendigung sämtlicher Verträge zwischen den Partnern sobald alle Forderungen der ÖAMTC-Betriebe GmbH beglichen sind; bei Zahlungsverzug verlängert sich die Dauer der Sicherheitsleistung um ein weiteres Jahr.

8.5. Bei Vertragsbeendigung werden etwaige Guthaben oder Fehlbeträge rückerstattet bzw. zur Zahlung fällig. ÖAMTC-Betriebe GmbH ist berechtigt, dem Auftraggeber die von ihm bzw. von einer ihm zurechenbaren Person (wie dem Verwender einer ihm vom Auftraggeber überlassenen Karte, eines ihm überlassenen Passworts bzw. Endgeräts oder dem Nutzer von Ladestationen) nach Vertragsende in Anspruch genommenen Leistungen (wie Laden aus Ladestationen) zu verrechnen. Der Auftraggeber hat dafür zumindest jenen Betrag zu bezahlen, der den von ÖAMTC-Betriebe GmbH im Zeitpunkt der Leistungsinanspruchnahme für diese Leistungen öffentlich angebotenen Entgelten (Preisen) / Bearbeitungsentgelten entspricht. Wird die in Anspruch genommene Leistung nicht oder nicht mehr angeboten, gelten die öffentlich angebotenen Entgelte (Preise) / Bearbeitungsentgelte jener Leistungen, die der in Anspruch genommen Leistungen am ehesten entspricht. ÖAMTC-Betriebe GmbH ist berechtigt, dem Auftraggeber über diese Entgelte (Preise) / Bearbeitungsentgelte hinausgehende Schäden zu verrechnen.

8.6. Einwendungen gegen die Richtigkeit von Rechnungen / Gutschriften sind schriftlich innerhalb eines Monats ab Erhalt an ÖAMTC-Betriebe GmbH zu richten, andernfalls gilt der Betrag als anerkannt.

8.7. Die Aufrechnung von Forderungen von ÖAMTC-Betriebe GmbH mit Gegenforderungen des Auftraggebers ist ausgeschlossen.

8.8. Es gilt der gesetzliche Verzugszinssatz für Unternehmen gemäß § 456 UGB. ÖAMTC-Betriebe GmbH ist berechtigt, dem Auftraggeber über diese Verzugszinsen hinausgehende Verzugsschäden zu verrechnen.

8.9. Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzugs, die ÖAMTC-Betriebe GmbH entstehenden Mahn- und Inkassospesen, die für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.