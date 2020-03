Corona: Nothilfe gesichert:

Die jüngste Ankündigung der Regierung hat natürlich auch Auswirkungen auf den ÖAMTC. "Selbstverständlich unterstützen wir jegliche Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus beitragen und reduzieren die sozialen Kontakte auf ein Minimum zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter", sagt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.

Wir helfen weiterhin

Die Nothilfe bleibt im vollen Umfang gewährleistet. Unsere Pannenfahrer sind weiterhin jeden Tag auf Österreichs Straßen unterwegs, um ÖAMTC-Mitgliedern im Pannenfall rasch zu helfen.

Auch an den Stützpunkten wird es technische Hilfsleistungen geben. Allerdings in sehr eingeschränktem Umfang. Wir bitten unsere Mitglieder nur bei dringenden Angelegenheiten im Pannenfall, oder zur Wahrung der Verkehrssicherheit zum Stützpunkt zu fahren.

Aufgrund der am Sonntag von der Regierung angekündigten und per Verordnung erlassenen Ausgangsbeschränkungen werden „Pickerl“ und Nachüberprüfungen nur mehr in absoluten Ausnahmefällen durchgeführt. Bitte nehmen Sie von Fahrten zu unseren Stützpunkten ohne Notsituation Abstand. Für alle anderen Dienstleistungen werden die Stützpunkte des Mobilitätsclubs ab Montag (16.03.) geschlossen.

Die ÖAMTC Grenzstationen halten weitgehend den Betrieb aufrecht. (Folgende Grenzstationen sind geschlossen: Tisis, Nickelsdorf Ausreise, Klingenbach, Hohenems.)

Selbstverständlich sind auch alle unsere Notarzthubschrauber, als wesentliche Säule der österreichischen Gesundheitsvorsorge, tagtäglich einsatzbereit. Mehr Infos unter "Uneingeschränkter Betrieb aller Notarzthubschrauber".

Alle Kundenhotlines ( Reisebüro, Juristische Beratung, Versicherungsservice) bleiben weiterhin aufrecht.