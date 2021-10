Verkehrsinfo fürs verlängerte Wochenende

Am Wochenende, das für viele wegen des Nationalfeiertags am Dienstag ein verlängertes sein wird, werden Ausflugsverkehr, Herbstferien und Veranstaltungen für sehr reges Verkehrsaufkommen sorgen. So wird etwa der Auftakt des Skiweltcups am Samstag und Sonntag in Söldenin Tirol auf der Ötztalstraße (B186) zeitweise zu Staus führen.