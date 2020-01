Thomas Cook-Pleite zeigt Lücken im Pauschalreisegesetz

Wird eine Reise, die von Thomas Cook veranstaltet wird, stattfinden?

Nein – es ist klar, dass Thomas Cook keine Reisen mehr durchführt. Betroffene sollen sich an ihr Reisebüro wenden: Klären Sie die Umbuchung auf eine Reise eines anderen Reiseveranstalters (= Neubuchung) bzw. die Refundierung Ihrer geleisteten Anzahlungen. Dies gilt sowohl für Pauschal- als auch für Einzelleistungen. Bei Pauschalreise-Buchungen sind alle Zahlungen (ob Anzahlung oder Restzahlung), die entweder vom Reisebüro in Ihrem Namen bereits an die Thomas Cook Austria AG geleistet wurden oder wenn Sie als Kunde eine Pauschalreise direkt telefonsich oder im Internet bei Thomas Cook Austria gebucht hatten insolvenzversichert. In diesen Fällen wenden Sie sich mit Ihren Erstattungsansprüchen an Allianz Partners.

Ich habe über ÖAMTC REISEN gebucht, wie soll ich vorgehen?

Kontaktieren Sie das ÖAMTC-Reisebüro. ÖAMTC Reisen bietet allen Kunden, die über das clubeigene Reisebüro eine Thomas Cook Reise gebucht haben nach Gegenzeichnung einer Vollmacht die komplette Abwicklung an.

Ich habe ein eigenartiges E-Mail bekommen mit dem Betreff: „Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise".

ACHTUNG: Betrüger verschicken derzeit Phishing-E-Mails mit dem Betreff „Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise". Kunden sollen Kreditkarten- und Passnummern bekannt geben. Ignorieren und löschen Sie diese Mails! Falls Sie geantwortet und Daten bekannt gegeben haben, lassen Sie sofort die die Kreditkarte sperren!

Krieg ich mein Geld sicher zurück, wenn ich meine Pauschalreise bereits bezahlt habe?

Mit nahezu 22 Mio Euro ist die österreichische Thomas Cook-Gruppe nach derzeitigen Infos hoch genug abgesichert, so dass die heimischen Kunden alle geleistete Zahlungen sowie die für die Fortsetzung der Reise notwendiger Zusatzkosten (nochmalige Hotelkosten, Retour-Flug…) rückerstattet bekommen sollten!