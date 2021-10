E-Bike, E-Scooter & Co - ÖAMTC-Umfrage zeigt großes Interesse an Klein-Fahrzeugen mit E-Antrieb

Nutzer:innen-Verhalten

E-Bikes beliebt bei Älteren am Land, E-Scooter bei Jüngeren in Städten

Aktuell nutzen etwa 20 Prozent der Befragten mindestens eines dieser Fahrzeuge gelegentlich oder öfters: Am beliebtesten ist das E-Bike (13 Prozent) vor E-Scooter (6 Prozent), E-Hoverboard und E-Roller (je 1 Prozent). Der aktuelle Nutzer:innen-Anteil von E-Skateboards und E-Monowheels ist noch verschwindend gering. Verwendet werden all diese Fahrzeuge vorwiegend zu Freizeitzwecken. Mit E-Bikes wird derzeit vermehrt im ländlichen Gebiet gefahren, unter den Nutzer:innen ist die Altersgruppe ab 50 Jahren am stärksten vertreten. Andere E-Kleinfahrzeuge (z. B. E-Scooter) sind eher im Stadtgebiet, vor allem in Wien und Niederösterreich, zu finden. Verwendet werden sie mehr von Jüngeren, wobei die Altersgruppe der 30-39-jährigen überproportional vertreten ist.

Multimodalität

Mehrheit nutzt mehrere Verkehrsmittel

Die Befragung zeigt zudem, dass die meisten Menschen für ihre Alltagswege multimodal unterwegs sind. Nur 13 Prozent nutzen lediglich ein Verkehrsmittel (z. B. nur Auto, Motorrad, Öffis, E-Bike etc.), die Mehrheit verwendet zwei bis vier, jede:r Zehnte sogar fünf oder mehr Modalitäten. "Die Multimodalität ist bei Nutzer:innen der genannten innovativen E-Fahrzeuge höher als bei der Allgemeinbevölkerung. Multimodalität spricht für die Offenheit und Flexibilität bei der Wahl von Verkehrsmitteln. Man passt sich an Umstände, Streckengegebenheiten und eigene Bedürfnisse an, indem man sich jeweils für das günstigste oder praktischste Verkehrsmittel entscheidet", erklärt die ÖAMTC-Verkehrspsychologin.

"The Road has e-volved. Share it safely"

ÖAMTC unterstützt FIA-Kampagne

Innovative Fahrzeuge als wichtige Ergänzung von Mobilitätsangeboten und die faire und sichere Nutzung des gemeinsamen Verkehrsraums stehen auch im Mittelpunkt der FIA-Kampagne "The Road has e-volved. Share it safely". Die Kampagne wurde in 13 Sprachen übersetzt und wird in Europa, dem Mittleren Osten und in Afrika von den regionalen Partnerclubs mitgetragen.

Die FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) ist der internationale Dachverband der weltweiten Mobilitäts- und Automobilclubs mit Sitz in Paris. Der ÖAMTC ist Gründungsmitglied der FIA und trägt alle Verkehrssicherheitsinitiativen der FIA mit -sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene.