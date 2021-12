Region Katalonien

In Katalonien locken malerische Städte, Berge, Seen und Wälder, Kunst, Kultur und kulinarische Genüsse in ungeahnter Vielfalt. Katalonien ist anders. Anders als der Rest Spaniens, das sagen die Katalanen, die sich als eigene Nation verstehen. Die wohlhabende Region im Nordosten Spaniens, die die Provinzen Barcelona, Girona, Lleida und Tarragona umfasst, ist viel mehr als Sonne, Strand und Meer. Die Besucher erwartet ein Land von großer Vielfalt: Das Mittelmeer brandet gegen die Felsen der wildromantischen Costa Brava, dahinter erheben sich die Pyrenäen mit Gipfeln von bis zu 3000 m Höhe.