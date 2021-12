City guide Girona

Wer auf dem Weg an die Küste oder nach Barcelona an Girona vorbeifährt, verpasst eine Altstadt mit begehbarer Stadtmauer, hübschen Gassen und gewaltiger Kathedrale. Die Altstadt von Girona (98.000 Einwohner) breitet sich mit ihren bunten Häusern am Fluss Onyar aus. Ein Gewirr von Gassen, Treppenwegen und Plätzen, in dem es beständig bergauf und bergab geht. Einige der Treppen werden den Fans der Serie ›Game of Thrones‹ bekannt vorkommen, denn die 6. Staffel wurde in Girona gedreht.