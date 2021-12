City guide Regensburg

Es gibt wenige Städte, in denen die Zeugen der Vergangenheit so deutlich sichtbar geblieben und gleichzeitig so sehr ins moderne Leben integriert sind wie in Regensburg. ›Castra Regina‹ nannten die Römer ihr Legionslager an der Donau, ›Reganesburg‹ hieß der Ort später bei den Bajuwaren. Während Regensburgs Blütezeit im Mittelalter bauten reiche Patrizier die Geschlechtertürme, die noch immer die Altstadt prägen. Seit dem 15. Jahrhundert ging es mit Regensburg bergab. Selbst vom Immerwährenden Reichstag des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, der vom 17. Jahrhundert an hier tagte, konnte die Stadt nicht profitieren. Doch die in den 1960er-Jahren gegründete Universität sorgte für frischen Wind, viele Unternehmen der Hochtechnologie siedelten sich an. Jazzkeller haben ebenso ihren Platz in den mittelalterlichen Häusern wie gemütliche Bierstuben.