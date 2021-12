Region Niederösterreich

Herzstück des Bundeslandes ist die liebliche Wachau, in der die Donau weite Schleifen zieht. Der Wein prägt seit jeher Landschaft und Kultur dieses Tales. Doch zu Kellergassen und Heurigen gesellen sich zunehmend Weingüter und Vinotheken in moderner Architektur. Sommerfrischler vergnügen sich im Wienerwald sowie an den Heilquellen in Baden und Bad Vöslau. Wintersportler zieht es zum Ötscher und Hochkar in die Nördlichen Kalkalpen oder an die Hänge um Semmering und Bucklige Welt. Das Weinviertel im nordöstlichen Niederösterreich ist berühmt für einen ausgezeichneten Rebensaft. Schlösser und ausgedehnte Weizenfelder prägen das March-Donauland. Es reicht bis zum Nationalpark Donau-Auen und zum archäologischen Park Carnuntum. Märchenhafte Forste überziehen das Waldviertel.