Wenn Strom und Ampeln ausfallen – was tun im Straßenverkehr?

Die meisten Menschen reagieren in so einer Ausnahmesituation intuitiv richtig: Sie beobachten das Geschehen zuerst und 'tasten' sich vorsichtig heran. Denn – auch wenn in so einem Fall klare Vorrangregeln gelten – darauf beharren sollte niemand. Blickkontakt aufnehmen und gegenseitig Rücksicht nehmen sind dann das Wichtigste.