Ampelausfall - wie verhält man sich richtig?

In Wien sind am 7. April 2021 nach einem Blitzschlag eine Reihe von Ampeln ausgefallen. Nicht jeder Verkehrsteilnehmer weiß sofort, was in einem solchen Fall zu tun ist. ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler erklärt: "Normalerweise regelt die Polizei bei Ampelausfall den Verkehr. Bis die Beamten vor Ort sind, kann es aber eine Zeit dauern, daher sollte man grundsätzlich sehr vorsichtig sein, wenn die Ampel gelb blinkt oder komplett erloschen ist." Prinzipiell gelten beim Ausfall einer Ampel die allgemeinen Vorrangregeln bzw. gibt es an großen Kreuzungen oft zusätzliche Schilder, die auf den Vorrang hinweisen – und die gültig werden, sobald die Ampel nicht mehr funktioniert.