ÖAMTC zur Diskussion rund ums Tempolimit

Laut ASFINAG werden rund 40% der Gesamtfahrleistung, also die dort von allen Fahrzeugen zurückgelegten Kilometer, auf dem Autobahn- und Schnellstraßen-Netz (A+S-Netz) erbracht. 14% davon sind Schwerverkehr, für diesen gilt Tempo 80. Betrachtet man nur den Pkw, finden ergo rund 34% der Gesamtfahrleistung am A+S-Netz statt.

Auf rund 37% des A+S-Netzes (zumeist in Stadtnähe) gelten Tempo 80/100-Beschränkungen – dort werden jedoch rund 52% der Verkehrsleistung abgewickelt. Also würde sich eine Temporeduktion auf der Autobahn/Schnellstraße insgesamt lediglich auf 17% der Gesamtverkehrsleistung in Österreich auswirken. Auf weiteren rund 4% des A+S-Netzes gelten situative Geschwindigkeitsbeschränkungen, die zumeist automatisch über sogenannte Verkehrs-Beeinflussungs-Anlagen angezeigt werden. Der Einfachheit halber lassen wir diese in unserer Kalkulation außer Acht.

Es ist jedoch ein Irrtum, anzunehmen, dass im restlichen A+S-Netz, auf dem Tempo 130 erlaubt ist, die gefahrene Geschwindigkeit immer frei wählbar wäre und tatsächlich auch jedes Auto 130 km/h fährt. Vielmehr bestimmen das generelle Verkehrsaufkommen, etwa Überholvorgänge von Lkw oder eine freiwillige Absenkung der gefahrenen Geschwindigkeit das durchschnittliche Tempo.

Daher ist für eine Bewertung der Auswirkung einer Absenkung des allgemeinen Tempolimits die tatsächlich gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit relevant. Diese liegt laut Messungen von Prof. Pucher von der TU-Wien (2020) bei drei Fahrstreifen – auf denen 11% der Verkehrsleistung abgewickelt werden – im Durchschnitt nur bei etwa 120 km/h. Bei Strecken mit zwei Fahrstreifen werden laut Prof. Pucher im Durchschnitt gar nur rund 105 km/h gefahren.

Dort werden 37% der Gesamtfahrleistung des A+S-Netzes erbracht. Würde man nun das Tempolimit von 130 km/h auf 100 km/h absenken, ergibt sich daraus rechnerisch ein Reduktions-Potenzial für den Gesamt-Spritverbrauch von etwas über 1%.