ÖAMTC unterstützt FIA Verkehrssicherheits-Kampagne "Drive with Care"

Rücksichtnahme, das Kennen und Einhalten von Regeln wie Tempolimits und Vorrangregeln stehen auch im Fokus der aktuellen Verkehrssicherheitskampagne der FIA Region I. Unter dem Titel "Drive with Care" appelliert der Dachverband der Mobilitäts- und Automobilclubs an die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmer:innen für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr. Die Kampagne wird am 16. September 2022 mit Beginn der Europäischen Mobilitätswoche in Europa, Afrika und dem Nahen Osten gestartet. Der ÖAMTC übernimmt die Umsetzung in Österreich.

In diesem Sinn plädiert ÖAMTC-Expertin Seidenberger für mehr Gelassenheit, Kooperation und Rücksichtnahme im Straßenverkehr.