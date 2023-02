Rückblick auf 50 Jahre Reifentests

50 Reifen im direkten Vergleich zeigen die gesamte Bandbreite des Marktes. Selbst früher als unlösbar geltende Zielkonflikte wie das Thema „Nassgrip versus Verschleiß“ werden von den Reifenkonstrukteuren zunehmend in Angriff genommen und gelöst. Mit dem Jubiläumstest 2023 wird ein komplett überarbeitetes Testprogramm vorgestellt. Von nun an stellen die Umwelteigenschaften ein eigenes Kriterium im Test dar. Die Konsument:innen können auf einen Blick in der Tabelle sehen, ob ein Reifen sicher und umweltfreundlich, oder eben „nur“ sicher ist.

Entwicklung von Messtechnik und Versuchsaufbauten

1973 gab es durchaus schon brauchbare Messinstrumente, um etwa Bremsverhalten, Kurvenfahrt und Kräfte zu messen. Benötigt wurden Teststrecken, Hütchen, Maßbänder und Stoppuhren, um herauszufinden, welche Reifen besseren Grip auf nasser und trockener Straße bieten. Das Peiselerrad diente dazu, die tatsächliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf der Teststrecke zu ermitteln. So spielte es keine Rolle, wenn beim Bremsen die Räder blockierten und damit der Tacho nichts mehr anzeigte. An den Subjektivtests hat sich kaum etwas verändert, gestern wie heute vergleichen routinierte Testfahrer:innen die Reifen auf einer Handling-Teststrecke. Einige der Teststrecken existieren seit 1973 und werden (mit laufend erneuerten Belägen) immer noch zu diesem Zweck genutzt.

Die Kraftübertragung in Kurven wurde entweder mit einem analogen Dynamometer oder einfach mit der Stoppuhr gemessen. Schließlich muss der Reifen, wenn er Kraft übertragen kann, das Auto in kürzerer Zeit gut um eine Kreisbahn bringen. Die Beschleunigung bzw. Zugkraft wurde mit Zugkraftmessaufnehmern (meist an einer Seilwinde oder Abschleppstange befestigt) gemessen. Das Fahrzeug musste gegen den Widerstand der Winde anfahren, oder ein anderes Fahrzeug wurde mit der Abschleppstange gezogen. So konnte ein schöner Kraftverlauf aufgezeichnet werden. Diese Messung funktionierte auch gut auf Schnee oder Eis.

Gut 25 Jahre lang (also die Hälfte der Zeit) wurden alle Messwerte auf Clipboards mitgeschrieben. Computer oder automatische Datenaufzeichnung gab es bestenfalls bei den großen Konzernen, die Automobilclubs rechneten die Ergebnisse händisch aus. Die Clubs nutzen aber von Beginn an immer auch das Messequipment der Reifenindustrie: So wurden dann Ende der 90er Jahre Systeme wie der „Digitalker“ von Continental geliehen. Dieses System gab dem Testfahrer Anweisungen, wann er welche Aktion setzen sollte, um brauchbare Messwerte zu erhalten. Ähnliche Systeme werden immer noch eingesetzt, nur das Peiselerrad wurde mit jedem weiteren GPS-Satelliten im All überflüssiger. Heute sind die Positionsdaten von GNSS (Globales Navigationssatellitensystem) so präzise, dass die Geschwindigkeit über Grund sowie Fahrzustandsänderungen nur mehr über Trägheitsnavigationsdatenlogger aufgezeichnet werden. Bei Tests auf schlechter Fahrbahn oder glatter Oberfläche werden statt dem Peiselerrad eher berührungslose (optische oder Laser-) Systeme genutzt, um die Geschwindigkeit über Grund zu messen.

Während die Lärmemissionen der Reifen zu Beginn noch kein Thema waren, änderte sich das im Laufe der 80er Jahre aufgrund des zunehmenden Verkehrsaufkommens. Anfangs noch mit einfachen Mikrofonen, später mit Schallpegelmessgeräten und am Höhepunkt der technischen Möglichkeiten sogar mit sogenannten Kunstkopf-Schallpegelmessern, wurde eine Note für die Geräuschentwicklung vergeben. Hier wurde der technische Aufwand in der Folge aber wieder reduziert – der Lärm wird im Innenraum nur mehr rein subjektiv bewertet, außen mit Schallpegelmesser.

Die Versuchsdurchführung und die Zahl der Versuche haben sich indes kaum verändert, ebenso wenig ein wichtiges Detail: Die erzielten Messwerte werden immer mit einem Satz Referenzreifen verglichen, die in regelmäßigen Abständen auf das Testfahrzeug montiert werden. Bewertet werden also nicht absolute Messwerte, sondern immer die Abweichung zum Referenzreifen in Prozent. So ist damals wie heute sichergestellt, dass allfällige Veränderungen der Teststrecke, des Fahrzeugs, des Messequipments oder des Fahrerverhaltens einen möglichst geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.