Was ist zu tun, wenn es Probleme mit dem Flug gibt?

Versuchen Sie herauszufinden,

- wie lange sich der Abflug verspätet.

- was der Grund dafür ist (evtl. Bestätigung darüber ausstellen lassen).

Abhängig von Ihrer gebuchten Flugdistanz und der Dauer der Abflugverspätung, haben Sie Anspruch auf Unterstützungsleistungen: kostenlose Snacks, Erfrischungen und Kontaktaufnahme (Mails, Telefon, sms...).

Anspruch auf Unterstützungsleistung haben Sie

bei Kurzstrecken (= Flugstrecke bis 1.500 km Flugdistanz) und ab zwei Stunden Abflugverspätung

(= Flugstrecke bis 1.500 km Flugdistanz) und ab zwei Stunden Abflugverspätung bei Mittelstrecken (Flugstrecke 1.500 km - 3.500km) und mindestens drei Stunden Abflugverspätung

(Flugstrecke 1.500 km - 3.500km) und mindestens drei Stunden Abflugverspätung bei Langstrecken-Flügen ab 3.500 km und mindestens vier Stunden Abflugverspätung.

Weitere Betreuungsleistungen bei Abflugverspätung wie etwa Hotelunterbringung und der Transfer zwischen Flughafen und Hotel richten sich nach dem jeweiligen Einzelfall und müssen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit stehen.

Das müssen Sie jetzt tun:

Nehmen Sie Kontakt mit jemandem vom Bodenpersonal auf oder versuchen Sie (über Hotline, App, ChatBot, ...) jemanden von der Airline zu erreichen. Oft erhalten Passagiere Gutscheine für die Verpflegung in der Gastronomie am Flughafen. Wenn Sie eigene Ausgaben haben (für Getränke, Snack, in weiterer Folge evtl. für die Übernachtung), dann bewahren Sie alle Rechnungen und Belege sowie weitere Beweise für die Verspätung auf.

Ankunft mehr als 3 Stunden verspätet?

Passagiere haben Anspruch auf eine Ausgleichszahlung, wenn ein Flug mehr als drei Stunden später am Endziel ankommt. Entscheidend für eine mögliche Entschädigung ist der Zeitpunkt, an dem mindestens eine Flugzeugtür geöffnet wird und die Fluggäste aussteigen können. Wann das genau der Fall war, muss der Fluggast beweisen können.

Die Höhe hängt dabei von der jeweils gebuchten Strecke ab und beträgt zwischen 250 Euro und 600 Euro.

ACHTUNG! Große Verspätung?

Bei Verspätungen von über fünf Stunden hat der Fluggast das Recht, auf den (Weiter-)Flug zu verzichten und den Ticketpreis zurückzuverlangen. Falls erforderlich muss der Passagier zum Ausgangsort zurückgebracht werden.