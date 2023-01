Ski dürfen weiterhin im Auto transportiert werden

In den vergangenen Tagen erreichen den ÖAMTC speziell aus Kroatien und Slowenien vermehrt Anfragen zu einer vermeintlichen Änderung der Vorschriften für den Transport von Skiern im oder am Pkw. Diese Anfragen beruhen auf einer Falschmeldung, in der behauptet wird, Ski, Snowboards und andere Sportgeräte dürften in Österreich nicht mehr im Auto mitgeführt werden.