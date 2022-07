Quiz: Haustiere im Straßenverkehr

Auf die Pfoten, fertig, los! Ob für den Sommerurlaub oder den unbeliebten Ausflug zum Tierarzt – unseren Lieblingen bleiben Autofahrten oft nicht erspart. Doch wie sichern wir unsere Fellfreunde am besten? Und was ist zu tun, wenn ein Haustier vors Auto rennt? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!