Im UKH Klagenfurt liegt er über eine Woche im Tiefschlaf. "Er war primär spontanatmend, aber nach zwei Tagen hat seine Vorerkrankung dazu geführt, dass er intubiert werden musste, was in weiterer Folge aufgrund eines prolongierten Weaningprozesses mit einer dementsprechenden Aufenthaltsdauer verbunden war", berichtet Helene Lercher. Sie ist seit 2015 am Alpin 1 und seit 2018 auch am Christophorus 11 im Einsatz.

An seinem 71. Geburtstag, am 30. September, exakt drei Wochen nach dem Unfall, wird Ewald Darmann aus dem Unfallkrankenhaus Klagenfurt entlassen. "Niemand hätte gedacht, dass er sich wieder so gut erholt, aber es geht ihm heute besser als vor dem Mähunfall", freut sich seine Frau Monika.

Autorin:Antonia Lang