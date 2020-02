So nutzen Sie Android Auto & Apple CarPlay

Apple CarPlay

1. App: Ist am iPhone vorinstalliert und muss nicht separat heruntergeladen werden

2. Verbindung: Das iPhone mit dem vorhandenen USB-Anschluss im Fahrzeug verbinden (meistens im Bereich der Mittelkonsole zu finden)

3. Fahrzeugmenü: Nach dem entsprechenden Menüpunkt im Fahrzeugmenü suchen und öffnen (neben „Apple CarPlay“ verwenden die Hersteller oft eigene Bezeichnungen wie „SmartLink“, „App-Connect“, „FullLink“, etc.)

4. Den Anweisungen am iPhone folgen. Im Anschluss sollten am Display des Fahrzeugs ausgewählte Apps angezeigt werden.

Android Auto

1. App: Die kostenlose App „Android Auto“ im Google Playstore herunterladen (Link)

2. Verbindung: Das Smartphone mit dem vorhandenen USB-Anschluss im Fahrzeug verbinden (meistens im Bereich der Mittelkonsole zu finden)

3. Fahrzeugmenü: Nach dem entsprechenden Menüpunkt im Fahrzeugmenü suchen und öffnen (neben „Android Auto“ verwenden die Hersteller oft eigene Bezeichnungen wie „SmartLink“, „App-Connect“, „FullLink“, etc.)

4. Den Anweisungen am Smartphone folgen. Im Anschluss sollten am Display des Fahrzeugs ausgewählte Apps angezeigt werden.