Winterreifentest 2022:

Von den 16 in dieser beliebten Kleinwagendimension getesteten Reifen schafften vier ein "sehr empfehlenswert": Continental WinterContact TS870, Goodyear UltraGrip 9+, Semperit Speed-Grip 5 und Michelin Alpin 6. "Mit keinem dieser Modelle macht man etwas falsch, sie sind echte Allrounder, die sich nur in Nuancen unterscheiden. So haben hier beispielsweise Semperit und Continental in Sachen Kraftstoffverbrauch die Nase leicht vorn, dafür ist der Goodyear eine Spur besser auf nasser Fahrbahn während der Michelin wiederum beim Verschleiß überlegen ist", fasst Kerbl zusammen.

Übrigens kratzen bei den 185ern mit BFGoodrich G-Force Winter 2 und Vredestein Wintrac zwei weitere Modelle am "sehr empfehlenswert", sind allerdings bei Nässe bzw. auf Schnee eine Spur zu schwach und mussten daher auf "empfehlenswert" abgewertet werden. Diese Note erreichten insgesamt sieben Modelle in dieser Dimension – und hier empfiehlt es sich, beim Kauf besonders genau hinzusehen, wie der ÖAMTC-Techniker erklärt: "Wer schon weiß, dass das Auto bei Schneefahrbahn in der Garage bleibt, kann beispielsweise ohne Bedenken zum Maxxis Premitra Snow WP6 greifen, der in allen anderen Kriterien gut bis sehr gut abschneidet, auf trockener Fahrbahn sogar der Beste ist." Ähnliches gilt für die drei mit "bedingt empfehlenswert" beurteilten Produkte ( Dunlop Winter Response 2, Fulda Kristall Montero 3 und Barum Polaris 5), wobei der Reifen von Dunlop hier eine Sonderstellung einnimmt, weil er in allen Kriterien zu den besten gehört – nur nicht auf trockener Fahrbahn, was ihm eine Abwertung von "sehr empfehlenswert" auf "bedingt empfehlenswert" einbringt.

Die beiden "nicht empfehlenswert" im aktuellen ÖAMTC-Winterreifentest sind ebenfalls in dieser Dimension zu finden: Imperial Snowdragon HP und Wanli SW611 fallen mit eklatanten Schwächen bei Nässe durch. "Diese Mängel sind so gravierend, dass auch ungewöhnlich gute Werte auf Eis und im Kraftstoffverbrauch (Wanli) bzw. im Verschleiß (Imperial) keine Empfehlung rechtfertigen können", stellt Kerbl klar.