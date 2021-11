PEWAG Servomatik

Spurkreuzkette mit Stahlring und selbstspannendem Verschlusssystem. Nicht ganz einfach zu verstehen, dafür sehr einfach in der Anwendung, die Kette lässt sich auch bei viel Schnee noch verlässlich montieren. Auf allen Untergründen verhält sich die Kette tadellos, liefert besonders gute Zugkraftwerte. Bei den Verschleißfahrten kam es zu einem Bruch eines Kettengliedes, der nicht auf Verschleiß sondern eher auf Überlastung zurückzuführen war, hier machte sich vermutlich der extrem feste Halt der Kette am Rad und deren sehr harte aber extrem zierliche Kettenglieder negativ bemerkbar. Dieser Umstand führte zu einer Abwertung in der Halt-barkeit um eine Note, da die Kette nicht mehr verwendbar war.