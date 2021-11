PEWAG Brenta 9

Seilkette mit einfacher Spannkette an der Radvorderseite. Liefert gute Messwerte beim Anfahren und Bremsen auf Schnee, beim Beschleunigen in Fahrt sind andere Produkte zugkräftiger. Die Montage ist nur auf festem Untergrund einfach zu bewerkstelligen, Nachspannen nach kurzer Fahrt ist hier erforderlich. Die Demontage kann bei Fahrzeugen mit Hinterradantrieb mühsam werden, da man nicht immer an den Seilverschluss gelangt. Robuste preiswerte Kette, ohne signifikante Schwächen und damit vergleichsweise gutem Endergebnis.