Kindersitztest 2021 - Herbst:

Aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Kindersitze testen der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen zweimal jährlich eine Auswahl der in Österreich gängigsten Modelle. Das Ergebnis des nun vorliegenden zweiten Tests ähnelt dem aus dem Frühjahr 2021. Der Großteil der 17 jüngst getesteten Modelle wurde mit "gut" bewertet. Jeder dieser Sitze kann grundsätzlich empfohlen werden – welcher sich am besten eignet, hängt von der persönlichen Situation ab, so die Zusammenfassung der Experten.

So lässt beispielsweise die Babyschale Snugessentials von Graco in Sachen Sicherheit keine Wünsche offen. Allerdings ist der Platzbedarf im Auto relativ hoch, wenn man die zugehörige Isofix-Basis verwendet. Verzichtet man darauf, spart man Platz, im Gegenzug steigt aber die Gefahr eines fehlerhaften Einbaus. Unterm Strich schneidet das Produkt aber sowohl mit als auch ohne Basis mit "gut" ab, genau wie zehn weitere Modelle, die alle ihre Stärken und Schwächen haben.