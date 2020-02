Die Jetbag 80 Family aus dem Hause Thule mit Abstrichen beim Komfort. So fehlt zum Beispiel eine Drehmomentbegrenzung bei den Befestigungen, die Dachbox ist nur einseitig zu öffnen und Griffleisten zum einfacheren Öffnen sucht man vergebens. Bei der Kälteprüfung zeigt die Jetbag Schwächen speziell am Deckel, so dass es nicht für eine bessere Platzierung reicht.