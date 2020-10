Trixie Transportbox

In diesem Beispiel wird eine mit Spanngurten korrekt im Kofferraum gesicherte Box gezeigt. Bei der Auswahl der Box ist auf das richtige Größenverhältnis zwischen Box und Hund zu achten. Die Transportbox sollte idealerweise an den Gepäckverzurrösen befestig werden und an der Rückenlehne formschlüssig anliegen.