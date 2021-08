EYYES TASET001

Der Abbiegeassistent von EYYES GmbH, welcher über zwei Kameras verfügt, konnte in diesem Vergleichstest überzeugen und erlangte die beste Bewertung. Eine hohe Punktzahl in den Tests erreicht das System, indem es einen Sichtbereich mit bis zu 6 m zur Seite mit Hilfe der Kamera im Nahbereich abdecken kann. Um das Unfallvermeidungspotential zu erhöhen, sollten auch die zweite Kamera VRU detektieren können, um den Radfahrenden in jeder Situation rechtzeitig erkennen zu können.