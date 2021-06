Mercedes S-Klasse

Mehr Technik gibt’s aktuell wohl nicht im Bereich des Einparkens. Die S-Klasse parkt nach einmaliger Bestätigung selbstständig ein. Sie kombiniert perfekt die Möglichkeiten eines Parkassistenten mit den Vorzügen einer Allradlenkung – bis zu zehn Grad schlagen die Räder an der Hinterachse ein. Dadurch kann der Mercedes schräg in eine Parklücke fahren, manuell ist das nicht machbar. Auch für die Zukunft ist die S-Klasse mit der Vorbereitung für Automated Valet Parking – kurz AVP – bereits gerüstet. Der Testwagen hat leider die Fernsteuerung per Smartphone nicht unterstützt.