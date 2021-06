Kia Sorento

Nachdem die „vier-Sekunden-Regel“ zum Halten der Tasten verstanden ist, gefällt das System durch seine simple Bedienbarkeit. Die Fernsteuerung ist zudem immer am Mann, da die Koreaner drei zusätzliche Tasten auf dem Schlüssel integriert haben. Zu Frustration führt das System allerdings ohne vorheriges Studium der Anleitung – es gibt keine Feedbackmöglichkeit am Schlüssel oder Fahrzeug, sofern die Fernsteuerung nicht funktioniert. Vermutlich aus Sicherheitsgründen stoppt der Kia beim ferngesteuerten Rangieren bereits beim Überfahren von flachen Gegenständen – dies macht jedoch eine Einfahrt in Garage mit Schwelle unmöglich.