VW Erstausrüsterprodukt

Die teure Original-VW-Bremsenteile überzeugen im Kapitel Sicherheit. Im Praxisbetrieb als auch unter Höchstbelastung bleibt der Reibwert konstant und garantiert dem Fahrer eine zuverlässige und gut dosierbare Bremsleistung. Der Verschleiß ist im Vergleich erhöht und es kommt zu hohen Bremsstaub-Emissionen.

Die originalen VW Bremsscheiben und -beläge zeigen eine über Belastung, Geschwindigkeit und Temperatur konstante sowie hohe Bremsleistung. Das sorgt in allen Lebenslagen für ein Maximum an Sicherheit und eine vorhersehbare, dosierbare sowie gleichbleibende Bremsenreaktion. Der Fahrversuch ergibt einen Bremsweg von 36,8 Metern aus 100 km/h. Damit liegt sie nicht an erster Stelle und dennoch im guten Durchschnitt. Bei praxisnaher Fahrweise ist ihr Verschleiß deutlich erhöht. Entsprechend hoch fallen auch die Bremsstaub-Emissionen aus. Der Scheibenverschleiß und insbesondere der Belagverschleiß sind bei normaler Fahrweise im Vergleich außergewöhnlich hoch. Bei hoher Belastung - z.B. beim Bremsen aus Hochgeschwindigkeit oder bei Bergabfahrten - bleibt der Verschleiß vergleichsweise im Rahmen. Unter „Normalfahrt“ sind die Staubemissionen stark erhöht. Im Labor zeigt sich, dass die VW-Bremsbeläge eine Vielzahl unterschiedlicher chemischer Elemente aufweisen und somit einen komplexeren Aufbau vermuten lassen. Die originale VW Bremse erhält eine Empfehlung für alle Anwendungsfälle.