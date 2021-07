Ridex Low Budget

Die günstige Ridex Bremse überzeugt beim Verschleiß und den Bremsstaub-Emissionen. Der Reibwert im kalten Zustand liegt aber deutlich unter dem Herstellerprodukt und fällt in Extremsituationen massiv ab, was zu einer nur befriedigenden Gesamtnote führt.

Die günstigsten Bremsscheiben und -beläge von Ridex enttäuschen bei den Reibwerten. In kundennahen Bremssituationen ist der Reibwert unterdurchschnittlich. Im Fahrzeug bestätigen sich die Prüfstandsergebnisse. Der Bremsweg ist um fast einen Meter länger, verglichen mit der VW-Bremse. Unter Last und besonders beim Heißbremsen fällt der Reibwert dramatisch ab. Verglichen mit dem VW-Produkt muss das Fahrzeug annähernd den doppelten Bremsdruck aufbauen, um die gleiche Bremsleistung zu erlangen. In modernen Fahrzeugen sind die Reibwertunterschiede allerdings kaum spürbar. Weder bei den Bremswegen noch bei der subjektiven Bremspedalrückmeldung zeigen sich große Unterschiede. Der Grund: Seit mehr als zehn Jahren sind alle neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge in der EU serienmäßig mit Bremsassistenzsystemen ausgerüstet; viele Autos sogar schon vorher. Der Bremsassistent erhöht bei Gefahrenbremsungen den Bremsdruck und sichert dadurch maximale Verzögerung.

Beim Verschleiß und den Staubemissionen zeigt sich die Ridex vorbildlich. Kundennah und unter Last ist der Verschleiß gering. Aufgrund des Fadings, der geringen Reibwerte und der Tatsache, dass wir den Einfluss an älteren Autos ohne Bremsassistent nicht testen konnten, wird dieses Produkt nicht empfohlen.