VW - Bremspedalplatte kann sich lösen

In Österreich werden 561 VW Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer sind die Modelle Golf 8 (BQ, CD), e-Golf (BE), Sportsvan (AN), Tiguan (AD), T-Roc (A1) und Touran (5T) aus dem Modelljahr 2020 betroffen.

Eine Sprecherin von VW Österreich teilte dem ÖAMTC mit, dass eine unzureichende Schweißverbindung zwischen Bremspedal und Bremspedalplatte bestehen kann. Sollte das Bremspedal mit einer höheren Kraft betätigt werden (z.B.: Not-/Gefahrbremsung), ist eine Verformung oder im schlimmsten Fall ein Ablösen der Bremspedalplatte nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen des Rückrufes wird bei den betroffenen Fahrzeugen die korrekte Schweißverbindung zwischen Bremspedal und Bremspedalplatte in der Fachwerkstatt kontrolliert. Sollte eine fehlerhafte Schweißverbindung bestehen, muss das Bremspedal ausgetauscht werden.

Die betroffenen Fahrzeughalter wurden über den Österreichischen Versicherungsverband verständigt. Die Rückrufaktion ist bereits angelaufen. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand 07.01.2021