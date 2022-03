Porsche Taycan - Probleme mit dem hinteren Gurtschloss

Möglicherweise muss der Leitungssatz des hinteren Gurtschlosses überprüft werden.

Porsche Taycan - Porsche Taycan 4S

Basispreis (AT): ab 110.034 Euro

Motorleistung: 360 kW

Batteriekapazität: 93,4 kWh

Reichweite (WLTP): 463 km

max. Ladeleistung AC: 11 kW

Ladedauer AC: 9 h

max. Ladeleistung DC: 270 kW

Ladedauer DC: 23 min



Porsche Taycan Turbo

Basispreis (AT): ab 157.050 Euro

Motorleistung: 100 kW

Batteriekapazität: 93,4 kWh

Reichweite (WLTP): 340 km

max. Ladeleistung AC: 11 kW

Ladedauer AC: 9 h

max. Ladeleistung DC: 270 kW

Ladedauer DC: 23 min



Porsche Taycan Turbo S

Basispreis (AT): ab 190.571 Euro

Motorleistung: 100 kW

Batteriekapazität: 93,4 kWh

Reichweite (WLTP): 340 km

max. Ladeleistung AC: 11 kW

Ladedauer AC: 9 h

max. Ladeleistung DC: 270 kW

Ladedauer DC: 23 min



