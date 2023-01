Opel Vivaro, Zafira - Kraftstoff könnte austreten

In Österreich werden 785 Opel Fahrzeuge zurückgerufen. Genauer sind die Modelle Vivaro und Zafira Life betroffen.

Ein Sprecher von Opel Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass die Kraftstoffleitung in seltenen Fällen in Kontakt mit der Karosserie und Kunststoffteilen kommen kann. Die Folge wären Scheuerstellen und im schlimmsten Fall ein Leck in der Kraftstoffleitung.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen der Fehler in der Fachwerkstatt behoben. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 120 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 25.01.2023