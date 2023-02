Mercedes-Benz C-Klasse - Probleme mit der Kraftstoffvorlaufleitung

Im Detail ist das Modell C-Klasse (BR 206) mit 4-Zylinder Dieselmotor von Mercedes-Benz aus dem Produktionszeitraum Oktober 2020 bis Juni 2022 betroffen.

Eine Sprecherin von Mercedes Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass die Haftkraft der Kraftstoffvorlaufleitung nicht den Spezifikationen entspricht. In diesem Fall ist ein Abrutschen der Kraftstoffvorlaufleitung trotz korrekt verschlossener Schelle vom Anschlussstutzen möglich. In der Folge könnte Kraftstoff austreten und der Druck in der Kraftstoffvorlaufleitung abfallen. Daraufhin besteht die Möglichkeit, von Verbrennungsaussetzern bis hin zum unangekündigten Abschalten des Motors während der Fahrt. Durch den ausgetretenen Kraftstoff kann zudem eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen die Kraftstoffleitung in der Fachwerkstatt überprüft und gegebenenfalls ersetzt. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 60 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Die Rückrufaktion startete bereits im November 2022. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 01.02.2023