Ford Ranger - Takata Airbag

Betroffen von der Rückrufaktion sind 2.773 Fahrzeuge des Fahrzeugherstellers Ford in Österreich. Im Detail ist das Modell Ranger aus dem Produktionszeitraum 02.02.2004 bis 17.10.2011 betroffen.

Ein Sprecher von Ford Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass die betroffenen Fahrzeuge mit fehlerhaften Airbag-Systemen des Herstellers Takata ausgerüstet sind. Der Defekt des Airbags zeigt sich dadurch, dass bei Auslösen des Airbags der interne Druck in den Gasgeneratoren zu hoch ansteigen könnte und es dadurch zu einem Riss im Luftsack kommen kann. Im schlimmsten Fall können Teile des Gehäuses in die Fahrgastzelle eindringen. Direkte Gefahr sollte nicht bestehen, da der Fehler hauptsächlich in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgetreten ist.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen der Mangel in der Fachwerkstatt behoben. Die dafür veranschlagte Arbeitszeit beläuft sich laut Angabe der Sprecherin auf zirka 60 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Die Rückrufaktion ist bereits im September 2019 angelaufen. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.