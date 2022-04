Audi A3, Q3 - Isoliermatte muss nachgerüstet werden

In Österreich werden 204 Audi Fahrzeuge zurückgerufen. Die folgenden Modelle sind betroffen:

Audi A3 (8Y) Fahrzeuge aus den Modelljahren 2021 und 2022

Audi Q3 (F3) Fahrzeuge aus den Modelljahren 2021 und 2022



Eine Sprecherin von Porsche Österreich teilte dem ÖAMTC mit, dass die Sicherung im Hochvoltsystem von Plug-In Hybridfahrzeuge zum Teil mit einer zu geringen Menge an Löschsand produziert wurde. Im Falle eines eventuellen Kurzschlusses im Hochvoltsystem löst die Sicherung aus und unterbricht wie vorgesehen den Stromfluss, sie könnte dabei bersten. In der Folge gelangt ein Spannungsüberschlag möglicherweise in den Fahrzeuginnenraum. Hierdurch entsteht eine Brandgefahr und eine mögliche Verletzungsgefahr für die Fahrzeuginsassen.

Im Rahmen des Rückrufes wird bei den betroffenen Fahrzeugen eine zusätzlich schützende Isoliermatte in der Fachwerkstatt über den Schaltkasten der Hochvoltbatterie angebracht.

Die betroffenen Fahrzeughalter wurden über den Österreichischen Versicherungsverband verständigt. Die Rückrufaktion ist bereits angelaufen. Es sind in diesem Zusammenhang einige Kundenbeanstandungen gemeldet worden.

Stand: 22.04.2022