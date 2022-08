Rundreise Oman

1. Tag: Wien – Istanbul

Abflug mit Turkish Airlines von Wien nach Istanbul und weiter nach Muscat.

2. Tag: Muscat

Nach Mitternacht Ankunft in Muscat. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel und kurze Nächtigung. Mittags Stadtrundfahrt durch Muscat. Besuch des architektonischen Schmuckstücks Sultan Qaboos Moschee und Fahrt durchs alte Muscat zum Bait Al Zubair Museum. Anschließend Besuch der ältesten Märkte Arabiens und die Altstadt von Muscat. Auf dem Rückweg ins Hotel werden Sie noch beim Sultan Palast halten, um diesen von außen zu betrachten. Abendessen und Nächtigung.

3. Tag: Muscat – Sur – Ras Al Jinz – Sur

Nach dem Frühstuck Fahrt nach Sur. Unterwegs fahren Sie an einem kleinen Fischerort vorbei und besuchen das “Bimah Sinkhole“ und die in der Nähe der Route gelegenen Oasen. Wadi Sha’ab und Wadi Tiwi gehören ohne Zweifel zu den schönsten Wadis im Oman, hier werden Sie ein angenehmes Picknick genießen. Anschließend unternehmen Sie eine kurze Rundfahrt in der Hafenstadt Sur. Danach Weiterfahrt nach Ras Al Jinz, wo Sie die Gelegenheit haben, die bekannten Wasserschildkröten zu beobachten. Abendessen und Nächtigung in Sur.

4. Tag: Sur – Wadi Bani Khalid – Wahiba Sands

Nach dem Frühstück geht es nach Wadi Bani Khalid, wo Sie durch die idyllische Oase mit Ihren tiefen, kühlen und glasklaren Wasserbecken wandern. Anschließend fahren Sie weiter in die Wahiba Sands. Am Rande der Wüste steigen Sie in 4x4 Geländewagen um. Erleben Sie die aufregende Fahrt durch den goldenen hügligen Sand bis zum Camp. Genießen Sie am Abend den wunderschönen Sonnenuntergang über den Dünen. Abendessen und Nächtigung im Camp.

5. Tag: Wahiba Sands – Al Hamra – Jabrin – Bahla – Nizwa

Nach dem Frühstück fahren Sie nach Al Hamra das durch seine rationellen Lehmbauten bekannt ist. Danach geht es nach Jabrin, wo Sie die Festung, eine der schönsten Anlagen des Omans, besichtigen werden. Ein ehemaliges Wohnschloss, von dessen Terrasse man einen wunderschönen Blick auf das Hadjar Gebirge hat. Anschließend Weiterfahrt nach Bahla und Fotostopp bei der Festung, die zum UNESCO Weltkultur zählt. Erleben Sie bei Jebel Shams den atemberaubenden Blick in die tiefen Felsschluchten und die endlos erscheinenden Weiten. Nächtigung in Nizwa.

6. Tag: Nizwa – Birkat Al Mouz – Mussanah

Nach dem Frühstück Besichtigung des Nizwa Forts, wo Sie eine wunderschöne Ausblick über die Stadt und das Umraum Gebirge haben. Anschließend Besuch des traditionellen Souks, wo Sie wunderschöne Silberware und Töpferei vorfinden werden. Auf dem Weg zu Ihrem Badehotel in Mussanah halten Sie für eine kurze Besichtigung in Birkat Al Mouz an. Danach Fahrt nach Mussanah zu Ihrem Badehotel. Abendessen und Nächtigung.

7. Tag: Barcelo Resort Mussanah

Der heutige Tag steht Ihnen in Ihrem Badehotel zur freien Verfügung. Genießen Sie im Barcelo Resort Mussanah das Beste aus Lifestyle-Resort und Freizeit am kristallblauen Wasser. Erleben Sie perfekte Entspannung mit Panoramablick über die Hajar-Berge und den Golf von Oman. Frühstück und Abendessen inkludiert.

8. Tag: Mussanah – Muscat

Der heutige Tag steht Ihnen in Ihrem Badehotel noch bis zum Transfer zum Flughafen Muscat zur freien Verfügung. Nach dem Abendessen Transfer zum Flughafen.

9. Tag: Muscat – Istanbul – Wien

Kurz nach Mitternacht Abflug von Muscat via Istanbul nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "TK",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "OM",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "OM",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "RAIF",

"Zielflughafen": "MCT",

"VerpflegungsText": "7 x Frühstück, 1 x Picknick- Mittagessen und 8 x Abendessen"

}}