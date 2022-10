1.Tag:

Nach Ankunft in Maskat erfolgt der Transfer ins Hotel.

2.Tag:

Heute besichtigen Sie die prachtvoll dekorierte Sultan-Qabus-Moschee, eine der größten der arabischen Welt. Anschließend Besuch der Altstadt mit dem Fisch- und Gemüsemarkt und dem bunten Muttrah Souk. Ein weiterer Höhepunkt ist der Fotostopp beim Sultanspalast. Nachmittag zur freien Verfügung. Optionales Fisch-Mittagessen und anschließende Dhow-Fahrt in den Sonnenuntergang.

3.Tag:

Fahrt Richtung Sur. Unterwegs halten Sie bei Bimah Sinkhole, einer bezaubernden türkisblauen Doline. Anschließend besuchen Sie die Wadis Sha’ab und Tiwi, wo Sie ein Picknick genießen werden. In der Hafenstadt Sur besuchen Sie eine Fabrik die noch die traditionellen Holzboote (Dhows) herstellt. Abends besteht die Möglichkeit, bei einem Ausflug nach Ras Al Jinz das Wasserschildkrötenreservat zu besuchen.

4.Tag:

Im Wadi Bani Khalid wandern Sie durch die grüne, idyllische Oase mit ihren glasklaren Wasserbecken. Anschließend Fahrt in die Wahiba Sands Wüste, wo Sie in Geländewagen umsteigen. Die Fahrt durch den goldenen, hügeligen Sand ist ein Abenteuer. Abendessen und Nächtigung im Wüstencamp.

5.Tag:

Fahrt in die 400 Jahre alte Stadt Al Hamra, welche für ihre traditionellen Lehmbauten bekannt ist. Besuch des Heimatmuseums sowie der Festung von Jabrin, eine der schönsten Anlagen des Omans. Fotostopp in Bahla, einer Festung, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. In Jebel Shams, dem höchsten Berg im Oman, bietet sich Ihnen ein atemberaubender Blick in die tiefen Felsschluchten.

6.Tag:

In Nizwa erkunden Sie zuerst das Fort. Danach tauchen Sie ein in die bunte Welt der traditionellen Souks. Am Weg nach Mascat Halt im berühmten Ruinendorf Birkat Al Mouz an. Abends Ankunft im Badehotel.

7. & 8.Tag:

Sie verbringen zwei Tage gemütlich mit Sonnen und Baden am Pool oder am hoteleigenen Sandstrand.

9.Tag:

Gegen Mittag Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "OM",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "OM",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "GTA",

"Zielflughafen": "MCT",

"VerpflegungsText": "8 x Frühstück, 8 x Abendessen, 1 x Picknick Mittagessen"

}}