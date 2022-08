Four Views Oasis Hotel ****

Lage: Das Hotel befindet sich im Ferienort Canico, etwa 10 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Lage in der ersten Reihe ermöglicht einen herrlichen Blick auf den Atlantischen Ozean. Vom Hotel gibt es einen Zugang zur Strandpromenade an der sich Restaurants, kleine Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Ein kostenloser Hotel-Shuttle bringt Sie direkt ins 12 Kilometer entfernte Funchal.

Ausstattung: Das beliebte Ferienhotel bietet ein beheiztes Hallenbad, ein Hauptrestaurant mit wechselnden Themenbuffets, ein a la carte Restaurant, eine Poolbar und ein Cocktailbar mit Live-Musik. Meerwasserpool mit Kinderbecken und Liegeterrasse. Die 224 Zimmer des Hotels verteilen sich auf acht Stockwerke.

Zimmer: ca. 17m² groß und hell eingerichtet. Doppelbett oder zwei Einzelbetten, Bad mit Dusche od. Badewanne/WC, Föhn, Klimaanlage, Kabel-TV, kostenlosen WLAN und Balkon mit seitlichem Meerblick. Die Meerblickzimmer sind ident in der Ausstattung und bieten Meerblick.

Verpflegung: Halbpension