Flug von Wien nach Lissabon. Nach Ihrer Ankunft unternehmen Sie eine kurze Stadtrundfahrt durch Lissabon mit anschließendem Abendessen. Weiterflug nach Ponta Delgada und Transfer in Ihr Hotel.

2.Tag:

Bei einem halbtägigen Stadtrundgang erkunden Sie die Hauptstadt Ponta Delgada und den neuen Yachthafen.

3.Tag:

Tagesausflug – Entlang der Südküste fahren Sie nach Vila Franca do Campo, der ersten Hauptstadt der Insel und in die Kurstadt Furnas welche für die dampfenden Geysire und heiße Quellen bekannt ist. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es weiter zum Terra Nostra Park und zu einer Teeplantage.

4.Tag:

In Lagoa sehen Sie den malerischen Fischerhafen und besichtigen eine kleine Keramikfabrik. Anschließend geht es auf 900 Meter Höhe. Sie genießen hier einen wunderschönen Ausblick über die Landschaft und den beeindruckenden Kratersee Lagoa do Fogo. Die malerischen Naturschwimmbecken der Caldeira Velha laden zum Verweilen ein.

5.Tag:

Die Azoren zählen zu den besten Orten um Wale zu beobachten. Während dieser halbtägigen Tour haben Sie hoffentlich die Gelegenheit, einige der über 25 in den Azoren beheimateten Walspezies zu beobachten (ca. 3 Std., englischsprachig).

6.Tag:

Heute Morgen fahren Sie zum Aussichtspunkt Vista do Rei und genießen dort den Ausblick auf die atemberaubende Landschaft und die zwei Seen Lagoa Verda und Lagoa Azul. Neben den Seen liegt das Dorf Sete Cidades mit seinen Herrenhäusern aus dem 19. Jhdt.. Entlang der Südküste gelangen zu einer Ananas-Plantage bevor es wieder zurück geht.

7.Tag:

Tag zur freien Verfügung. Nach einem frühen Abendessen erfolgt der Transfer zum Flughafen Ponta Delgada und der Flug nach Lissabon. Transfer in Ihr Hotel und Nächtigung in Lissabon.

8.Tag:

Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen Lissabon und Rückflug über Lissabon nach Wien.

