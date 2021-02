ÖAMTC ePower Ladestationen

Die Ladestation verfügt über 2 DC-Ladepunkte mit je 75 kW und 1 AC-Ladepunkt mit 22 kW. Diese Variante des Hyperchargers findet überall dort ihre Anwendung, wo Bedarf an Schnellladen besteht und in Zukunft ein sehr hohes Aufkommen an Elektrofahrzeugen zu erwarten ist.





Die bereits inkludierten Ladekabeln, 2 x CCS + 1 x CHAdeMO, können natürlich wahlweise auch geändert werden. Zusätzlich ist eine Typ 2-Buchse für AC-Laden verfügbar.





Die beschriebene Konfiguration kann um weitere 2 x 75 kW DC-Ladeleistung erweitert werden, so dass eine maximale Ladeleistung von bis zu 300 kW erreicht werden kann.





Preis ohne Förderung: ab 47.600,- EUR zzgl. Montage