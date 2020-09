Pannenhelfer befreite in 35 Dienstjahren insgesamt 200 Kinder

Der Notruf ging am 16.9.2020 am späten Vormittag beim ÖAMTC-Salzburg ein: Ein einjähriger Bub war am Parkplatz beim Zoo Hellbrunn im heißen Auto eingeschlossen. Pannenhelfer Gerhard Hollitscher vom ÖAMTC Salzburg war binnen weniger Minuten zur Stelle. Eile war auch angesagt, denn das Auto stand in der prallen Sonne und hatte sich schon stark aufgeheizt. Der „Gelbe Engel“ benötigte genau 15 Sekunden, um das Auto aufzuschließen und den kleinen Buben zu befreien.

Mutter Stefanie A. war extrem erleichtert, als sie den Kleinen unversehrt in die Arme schließen konnte. „Ich war in Panik vor Sorge, aber der „Gelbe Engel“ hat mich beruhigt und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen“.