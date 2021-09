Höhenstraße am Samstag gesperrt

Samstag, 2. Oktober: Int. Höhenstraßenlauf

Sammelort: ab 13:30 Uhr in Wien 19., Leopoldsberg (Parkplatz) – Lauf 14,3 km

Start: 14:00 Uhr

Strecke: Leopoldsberg – Höhenstraße Richtung Kahlenberg – Höhenstraße – Cobenzl – Häuserl am Roan – Höhe Siedlung Waldandacht in den Schwarzenbergpark – Schwarzenbergallee – Sportplatz Marswiese

Ziel: Wien 17., Sportplatz Marswiese in Neuwaldegg

Ende: ca. 16:00 Uhr

Verkehrsmaßnahmen

Sperre der Höhenstraße zwischen Leopoldsberg und Keylwerthgasse von ca. 13:45 bis ca. 16:00 Uhr.

Es ist mit temporären Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf der Laufstrecke selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen zu rechnen.

